«Мы будем действовать в интересах жителей Нижнего Тагила и Черноисточинска»: ситуацию с Юрьевым Камнем обсудили в Администрации

Так, в Администрации города под руководством Сергея Носова состоялось совещание, на котором присутствовали: первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, депутат Государственной Думы Валерий Якушев, глава Горноуральского городского округа Николай Кулиш, представители Нижнетагильской городской Думы и общественных организаций.

Очень хорошо, что мы подходим к обсуждению этой ситуации на таком уровне. Эта проблема межмуниципальная, с одной стороны, потому что - место территории муниципального образования Горноуральский городского округа, также задевает проблему водопитания Нижнего Тагила. Естественно проблема и общеобластная. Я представляю администрацию Губернатора и еще раз хочу напомнить его позицию. Он сказал, что то ошибочное решение, которое было принято в свое время уже неработающими чиновниками правительства, можно исправлять. Есть конкретное нарушение, связанное с оформлением данных документов, есть неучет мнения населения и муниципальных руководителей. Сейчас мы должны от констатации своей гражданской позиции перейти к конкретным действиям, для того чтобы решить эту проблему цивилизованным путем, «не доводя людей до греха», с учетом и интересов предпринимателей, которые в свое время занимались оформлением лицензии заявил Вадим Дубичев.

Кроме того, Вадим Дубичев со своей стороны готов предоставить все необходимые письма, документы. Так, для решения этой проблемы активисты должны использоваться всевозможные ресурсы – юридические, правовые, экономические и другие. Со своей точкой зрения выступил и Глава Горноуральского городского округа Николай Иванович Кулиш. По его мнению, после событий августа 2012 года в Администрации Горноуральского округа предприняли ряд шагов, один из которых – попытка перевода лесов в защитные, а именно те квартала, которые попали под «Юрьев Камень». Это дело состоит на контроле, однако, в Москве пока не дали положительного решения. Затем с рабочей группой встречались с самим директором компании «Юрьев Камень» - Александром Андреевичем Мироненко.

Депутат Государственной Думы Валерий Якушев посетовал на то, что, когда в 2012 люди, казалось бы, отстояли Юрьев Камень, все были в полной уверенности, что «дело закрыто». И добавил:

Если нужна будет моя помощь, то я подниму вопрос на любом уровне. Я обещаю. И самое главное, важно помнить, что говорит наш президент: «Нужно слышать людей». Это главный вопрос. Если люди обеспокоены столько времени, это неспроста сказал Валерий Якушев.

На совещании выступили также и сами члены рабочей группы. Так, Андрей Волегов, председатель правления региональной общественной организации «Экоправо» рассказал о том, что существует ряд месторождений, которые могут стать источником диоритов. Карпушиха, Левиха и многие другие. Его дополнил Хребтиков Сергей Павлович, эколог:

Я считаю, что должна быть последовательная и грамотная позиция. Действительно, из 10 месторождений выбрать можно. Здесь нет необходимости гробить питьевой водоем.

Сергей Константинович, в свою очередь, предложил создать штаб юристов из администрации города, подключить и разрешить предоставлять интересы граждан в суде юристов от общественности. Поднять и разобраться с вопросом по потребности минеральных ресурсов на территории области, в данном случае, с щебнем и исходя из этого решать, нужна ли нам добыча диоритов на территории. Важно поставить вопрос перед правительством области о целесообразности выдаче лицензии в будущем на полезные ископаемые, если возможности и предложение превышает спрос. То есть сделать ограничения в выдаче. Рядом с городом есть карьеры и есть щебень: это карьеры – Валегин бор и Зайгора и есть еще места, где можно добывать щебень.

Сергей Константинович озвучил еще одно попутное решение в комплексе сложившейся ситуации. Чтобы по всем сторонам вопроса сохранности и безопасности Черноисточинского водохранилища все было в рамках закона. Но пока оставим это в секрете. Думаю он сам его озвучит на ближайшем открытом совещании. На мой взгляд: предложения озвученные главой города, являются жизнеспособными и разумными. Прозвучало и новое предложение, которое осуществимо при желании и воли у Главы города. И считаю, что вопрос с Юрьевым камнем с участием Сергея Константиновича будет решен говорит Андрей Волегов.

Вот что озвучил и сам Глава. Кроме того, он отметил, что совещания по данной проблеме будет проводить еженедельно:

Мы будем действовать в интересах жителей Нижнего Тагила и Черноисточинска – Юрьев камень – во всех отношениях уникальное место. Рядом находятся базы отдыха, детские лагеря, гора Белая, Ушковская канава, Леневское водохранилище, питающий город питьевой водой пруд. Проблему нужно решать цивилизованным путем. Для этого есть все возможности. В первую очередь, следует привести в порядок нормативную базу по этой территории. Необходимо участие в судебных процессах юристов от администрации города и общественности. Нужно, чтобы с представителем министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области они разработали такой план действий, результат которых устроил бы все стороны. Мы должны быть готовыми и к варианту реституции, и к отзыву лицензии подчеркнул Сергей Носов.

Главный аргумент желающих вести разработку Юрьева Камня - сложность в разработке других месторождений. Можно посоветовать им взять технику в лизинг в Магнитогорске и оставить парк в покое - на Урале и так осталось слишком мало нетронутых мест. К тому же это обойдется совсем недорого, по крайнем мере, дешевле, чем иски от экологов.