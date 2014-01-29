Необходимые параметры для автомобильных раций

Прогресс не стоит на месте и сегодня значительной популярностью начали пользоваться автомобильные рации, как средство связи. Сегодня практически невозможно понять, как могут работать таксисты и перевозки габаритных грузов без употребления этого результата технологического прогресса. Все эти рации в основном используют cb-диапазон, гражданский, который работает на частоте 27 МГц.

Если вы хотите купить автомобильные рации, то очень важно обращать внимание на конкретные детали. Обязательно необходимо узнать о мощности передатчика, количестве каналов в нем, стабильности и функционале.

Итак, о параметрах более подробно:

наиболее важной характеристикой для трансивера является его мощность. Наиболее оптимальный вариант, это мощность десять Ватт. Объясняется это тем, что подобная мощность достаточно высокая, но при недостаточности этого параметра мощности, его можно усилить за счет усилителя. А так как большинство усилителей для корректной работы требуют входящей мощности в 8-10 Ватт. Если используется усилитель с более сильным сигналом, то может выйти из строя или могут возникнуть прочие сторонние неприятности. Поэтому, прежде чем приобретать передатчик решите, насколько важна вам радиостанция с мощностью 15-25 Ватт без возможности в дальнейшем использовать дополнительный усилитель. Либо вам более подходящим является вариант с дополнительным усилением в пределах 100-200 Ватт;

число принимающих каналов, тоже довольно важный параметр. Именно благодаря этому параметру перед вами открывается перспектива использования нескольких Си-Би каналов. Возможен вариант, когда ограничены средства и известны все возможные каналы использования, тогда вы просто приобретаете недорогой вариант станции, оборудованный 40 или 120 каналами. Из подобных передатчиков можно выделить MJ-300, часть моделей компании Alan . Такие рации подойдут тем, кто не преодолевают значительных расстояний. Для тех, кому приходится проезжать достаточный путь, либо работать в черте огромного города, лучше выбрать станции с диапазоном каналов в пределах 240-400. Это может быть Vector VT-27;

надежность рации проверяется только опытным путем, нельзя сразу взглянув на модель утверждать, что она наиболее подходящая в плане надежности, единственное к чему можно прислушаться – это к совету профессионалов, которые испробовали не один вид раций;

и конечно же нельзя забывать о энергозависимости передатчика, чтобы в самый неподходящий момент не жалеть о потерянных настройках; а также о функции поочередного сканирования.

С различными Си-Би радиостанциями для авто можно ознакомится тут: http://www.radio2r.ru/kategorii/cb-radiostancii/.