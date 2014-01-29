«Почта России» о ситуации с Центральной городской библиотекой Нижнего Тагила

Сообщается, что в ходе проведенной служебной проверки было установлено, что ситуация с непоставкой изданий в библиотеки Нижнего Тагила с 1 по 13 января 2014 года сложилась из-за технологической ошибки по оформлению подписки для МБУК «Центральная городская библиотека» г.Нижний Тагил на уровне отдела подписки УФПС и Нижнетагильского почтамта.

В рамках работы по устранению сложившейся ситуации была исправлена технологическая ошибка, подготовлены все необходимые документы по доставке изданий всем 24 библиотекам города, выделены отдельные автомаршруты по доставке изданий, проведены переговоры с редакциями, выпускающими издания.

По сообщению Нижнетагильского почтамта, на сегодняшний день доставка по всем библиотекам осуществляется в полном объеме. Претензий по поводу доставки периодических печатных изданий от представителей МБУК «Центральная городская библиотека» в адрес «Почты России» больше не поступало. Инцидент исчерпан в досудебном порядке.