Приглашаем арендаторов к сотрудничеству!
29 января 2014, 10:25ОбществоАлександра Логинова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сеть магазинов «Строитель» приглашает арендаторов к сотрудничеству. Мы предлагаем вам сотрудничество на выгодных условиях.
Сеть магазинов «Строитель» приглашает арендаторов к сотрудничеству.
Мы предлагаем вам сотрудничество на выгодных условиях. В апреле по адресу Черноисточинское шоссе 78 откроется строительный гипермаркет площадью более 4 000 квадратных метров. Свободные площади будут сдаваться в аренду.
- торговые площади и земля в аренду в районе ТЦ "КИТ", бывшее здание СТО "ВАЗ", Черноисточинское шоссе, 78.
- рядом с дорогой, имеются хорошие подъездные пути, парковка.
Информация для связи: тел. 96-38-30, e-mail: kashina@bober-stroy.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей