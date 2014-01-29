Возможность «одного окна» теперь появится и на Вые: в Нижнем Тагиле открывается новый МФЦ

Другими словами, тагильчанин освобождается от необходимости получать справки в других учреждениях города, ходить по инстанциям или платить посредникам. Горожанин должен только подать заявление и получить результат в установленный срок, а остальную работу проводят сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы власти.

В новом Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижнем Тагиле – 27 окон приема и выдачи документов. Самый большой МФЦ в Нижнем Тагиле со штатом 78 человек (в Дзержинском МФЦ города Нижний Тагил – 24 окна) готов принимать около 800 заявителей в день для оказания востребованных услуг.

Какие перспективы развития МФЦ в Нижнем Тагиле? Каков уровень обеспеченности населения услугами, предоставляемыми по принципу «одного окна»? Какие новые общественно значимые услуги будут введены в 2014 году? Как происходит набор специалистов на должности оператора МФЦ? Когда откроются МФЦ в других муниципальных городах Горнозаводского управленческого округа? На эти и другие вопросы ответят представители МФЦ и органов власти города Нижний Тагил.

В мероприятии примут участие директор ГБУ СО «Многофункциональный центр» Игорь Бабкин, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по финансово-экономической политике Евгения Черемных, управляющий Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов.

Открытие состоится по адресу: ул. Космонавтов, 45, в 9:00.