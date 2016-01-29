ЕВРАЗ подарил горно-металлургическому колледжу современную сварочную мастерскую (ФОТО)

Для проведения практических занятий в лабораторию приобретено 12 комплектов оборудования: столы сварщиков с фильтрующими элементами и агрегатами для удаления сварочных аэрозолей, сварочные инверторы, шумопоглощающие панели, защитные шторы, компрессоры и вентиляционные установки. Сейчас это лучшая сварочная учебная мастерская в Нижнем Тагиле.

На презентации кабинета присутствовал технический директор ЕВРАЗ НТМК Николай Мухранов. Он осмотрел учебные места, пообщался со студентами НТГМК, а также отметил, что даже в непростой экономической ситуации компания продолжает уделять пристальное внимание подготовке персонала.

В новой мастерской студенты освоят работу на оборудовании, на котором они в дальнейшем будут работать в подразделениях комбината, - отметил Николай Мухранов. - Они смогут уже не только выполнять обычные швы, но и сваривать трубы, что требует особых навыков. Я уверен, что после окончания учебы многие выпускники горно-металлургического колледжа станут хорошими специалистами и придут работать на ЕВРАЗ НТМК.

Инвестиции компании превысили 2 млн рублей, средства были направлены в 2015 году. В 2016 году, несмотря на сложности в отрасли, ЕВРАЗ планирует продолжить реализацию программы оснащения современным оборудованием учебных заведений Нижнего Тагила. В горно-металлургическом колледже намечено обновление класса дистанционных технологий и лаборатории слесарей контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).

Компания ЕВРАЗ много лет шефствует над детскими садами, школами, средними и высшими учебными заведениями Нижнего Тагила, помогает решать проблему повышения качества организации учебного процесса. Только в 2015 году при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле было четыре класса физики и математики в школах № 75/42, № 66, № 69 и в горно-металлургической школе. В декабре 2015 году 2 млн было перечислено детским садам МАДОУ «Радость».