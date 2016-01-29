Губернатор нацелил уральских следователей на борьбу с экономическими преступлениями в регионе

Губернатор подчеркнул, что считает профессиональную деятельность следователей чрезвычайно важной для дальнейшего развития региона, борьбы с криминалом и коррупцией, улучшения делового климата, роста инвестиционной привлекательности региона, повышения качества жизни людей.

В 2015 году Следственное управление по Свердловской области добилось хороших показателей по многим направлениям. Хочу отметить работу следователей, ведущих дела по таким общественно значимым направлениям как противодействие коррупции, борьба с проявлениями экстремизма и терроризма, преступлениями против конституционного строя и безопасности государства. Вместе с этим, текущая ситуация в экономике ставит перед нами другие важные задачи. Особую важность приобретает работа по пресечению и расследованию налоговых преступлений, попыток искусственного банкротства предприятий, преступных деяний, направленных на сознательную дестабилизацию ситуации в обществе сказал губернатор.

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по области Валерий Задорин также отметил, что борьба с коррупцией и обеспечение соблюдения налогового законодательства остаются в числе приоритетных направлений работы на предстоящий год. В 2015 году следователи направили в прокуратуру 291 уголовное дело, связанное с коррупцией. По поступившим сообщениям о налоговых преступлениях возбуждено 101 уголовное дело.

Также в зоне особого внимания на 2016 год - профилактика и расследование преступлений с несовершеннолетними. Статистика прошлого года показала, что в отношении детей совершено почти 1300 преступлений, еще 1100 - совершали сами подростки.

Валерий Задорин отметил необходимость повышения эффективности работы сотрудников, совершенствования взаимодействия с правоохранительными органами, соблюдение сроков следствия. В этом плане важную роль может сыграть развитие службы медико-психологической экспертизы. Руководитель Следственного управления поблагодарил губернатора за решение усилить эту службу, что позволило создать 10 дополнительных ставок экспертов-психиатров в помощь следователям.

В ходе заседания коллегии губернатор также акцентировал внимание участников на обеспечение безопасности граждан и соблюдения законности в период подготовки и проведения избирательной кампании. В 2016 году в Свердловской области пройдут одновременно выборы в Государственную Думу РФ, Законодательное Собрание Свердловской области, органы местного самоуправления и представительные органы местной власти.