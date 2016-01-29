LADA VESTA в Нижнем Тагиле! Встречаем новый флагман АВТОВАЗА!

30 января в 13.00 в дилерском центре «АСМОТО Тагил» состоится долгожданная и официальная презентация LADA Vestaна рынке Нижнего Тагила, а также старт продаж данной модели. Событие, которое город ждал не один месяц.

В программе мероприятия: знакомство с авто, с его техническими характеристиками и комплектациями, возможность оценить интерьер и экстерьер новой Vesta; записаться на тест-драйв. Всех посетителей ждет развлекательная программа, конкурсы, подарки, выступление артистов и фуршет.