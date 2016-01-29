LADA VESTA в Нижнем Тагиле! Встречаем новый флагман АВТОВАЗА!
Запуская новую модель LADAVesta на рынке РФ, ОАО «АВТОВАЗ» выстраивает новый имидж бренда LADA. Современный седан С-класса, сильный, современный, мощный, мирового уровня – достойный конкурент в...
Запуская новую модель LADAVesta на рынке РФ, ОАО «АВТОВАЗ» выстраивает новый имидж бренда LADA. Современный седан С-класса, сильный, современный, мощный, мирового уровня – достойный конкурент в своем классе.
Долгожданный автомобиль, новый флагман отечественного автопрома приехал и в Нижний Тагил. Официальный дилер LADAв Нижнем Тагиле, единственный обладатель LADAVesta, автосалон «АСМОТО Тагил» (ООО АСМОТО Тагил) рад представить новую модель широкой публике.
30 января в 13.00 в дилерском центре «АСМОТО Тагил» состоится долгожданная и официальная презентация LADA Vestaна рынке Нижнего Тагила, а также старт продаж данной модели. Событие, которое город ждал не один месяц.
В программе мероприятия: знакомство с авто, с его техническими характеристиками и комплектациями, возможность оценить интерьер и экстерьер новой Vesta; записаться на тест-драйв. Всех посетителей ждет развлекательная программа, конкурсы, подарки, выступление артистов и фуршет.