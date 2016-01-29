Матвиенко призвала приостановить работу коллекторов в стране

Ранее стало известно, что в Ульяновске из-за пожара, устроенного, предположительно, сотрудником коллекторской службы, пострадали двухлетний ребенок и его дедушка.

"Сомнительные личности из непонятных организаций"

В связи с участившимися случаями беспредела со стороны коллекторов необходимо полностью приостановить деятельность коллекторских агентств до принятия соответствующего закона, который бы строго регламентировал их работу сказала сенатор.

Пока такой документ разрабатывается, следует немедленно вернуть в закон о банковской деятельности ранее существовавший запрет передавать права, связанные с банковскими услугами, лицам, не имеющим банковской лицензии добавила она.

По ее словам, таким образом граждан оградят от общения с "сомнительными личностями из непонятных организаций", которые действуют под вывеской коллекторских агентств.

Накануне спикер Совфеда на открытии весенней сессии палаты, говоря о законотворческой деятельности, призвала скорее разработать поправки в закон о деятельности коллекторов, который бы упорядочивал их работу.

Заявление на фоне резонансного случая

В последнее время в СМИ появляются материалы, что коллекторы, "выбивая" долги из граждан, угрожают их жизни и здоровью.

По подозрению в поджоге задержан ранее судимый экс-полицейский.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления задержан 44-летний Дмитрий Ермилов, который в 2009 году был осужден за злоупотребление полномочиями и кражу по предварительному сговору группой лиц на 3 года колонии… Кроме того, он ранее являлся сотрудником органов внутренних дел сказал помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

В управлении МВД по Ульяновской области уточнили, что подозреваемый был уволен со службы в 2008 году.