На Каменск-Уральском литейном заводе обновили сталеплавную печь (ФОТО)

Коренные изменения коснулись электрической части ДСП-1,5, обеспечивающей плавку за счет теплового эффекта от дуги электродов. Если раньше для равномерного нагрева металла плавильщик с помощью пульта постоянно менял положение электродных стержней, то сейчас в этом нет нужды. Появилась система автоматического регулирования мощности дуги. А специалист лишь задает основные параметры работы.

За ходом плавки и состоянием электрооборудования печи осуществляет контроль компьютер, - уточняет главный энергетик завода Сергей Селищев. – Система сама регулирует технологические процессы управления печью: контролирует плавку, работу электродвигателей. Внедрение автоматики позволяет сэкономить до 20-30% электроэнергии от прежнего потребления ДПС-1,5.