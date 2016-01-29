На Каменск-Уральском литейном заводе обновили сталеплавную печь (ФОТО)
На Каменск-Уральском литейном заводе модернизирована дуговая сталеплавильная печь емкостью 1,5 тонны. Агрегат со стажем, отработавший не одно десятилетие, в ходе преобразования значительно помолодел, приобрел современные черты.
Коренные изменения коснулись электрической части ДСП-1,5, обеспечивающей плавку за счет теплового эффекта от дуги электродов. Если раньше для равномерного нагрева металла плавильщик с помощью пульта постоянно менял положение электродных стержней, то сейчас в этом нет нужды. Появилась система автоматического регулирования мощности дуги. А специалист лишь задает основные параметры работы.
За ходом плавки и состоянием электрооборудования печи осуществляет контроль компьютер, - уточняет главный энергетик завода Сергей Селищев. – Система сама регулирует технологические процессы управления печью: контролирует плавку, работу электродвигателей. Внедрение автоматики позволяет сэкономить до 20-30% электроэнергии от прежнего потребления ДПС-1,5.
Сегодня печь, которая недавно прошла экспертизу промышленной безопасности, работает в плановом режиме. В ней готовят легированный чугун для отливки деталей тормозных авиационных колес, технологической оснастки и других изделий для заводских нужд.