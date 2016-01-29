Нижнетагильский Уралвагонзавод возвращается на рынок ДСТ (ФОТО)

В корпорации считают, что в рамках действия программы по импортозамещению и в условиях нестабильного курса валют, современная дорожно-строительная техника Уралвагонзавода будет востребована и займет свою нишу на рынке. Тем более, что положительный опыт производства экскаваторов у тагильских машиностроителей есть. Колесные и гусеничные машины четвертой размерной группы на предприятии выпускали более 10 лет, вплоть до 2010-го, в год реализуя до 500 изделий. До сих пор в коммерческие службы завода приходят обращения от потребителей с просьбой приобрести экскаватор или запасные части к нему. Кроме того, освоение новой продукции позволит постепенного загрузить производственные мощности, что особенно важно в нынешних условиях стагнации на рынке.

Новые гусеничные и колесные экскаваторы Уралвагонзавода по своим характеристикам соответствуют мировым образцам, поэтому с импортными аналогами конкуренция будет в первую очередь ценовая. Экскаваторы отличаются от ранее выпускаемых обновленным дизайном и повышенными техническими характеристиками. Перед проектированием экскаваторов был проведен технико-экономический анализ, в результате которого определили оптимальный состав комплектующих по показателю «цена-качество». Так, ставку сделали на прецизионную гидравлику производства Южной Кореи. При выборе двигателя предпочтение было отдано современному дизельному двигателю ЯМЗ-534 ярославского производства.

В тагильских машинах реализован ряд функций и конструктивных особенностей, повышающих их конкурентоспособность. Электронное управление двигателем и электронное регулирование мощности гидросистемы обеспечивают оптимальные режимы работы и экономию топлива. Экскаваторы оснащены предпусковой подогреватель с таймером, облегчающим запуск двигателя при низких температурах. Функция «самовытаскивание» обеспечивает возможность совмещения движения экскаватора с подтягиванием рабочим оборудованием, а функция автоматического увеличения давления при передвижении экскаватора - увеличивает его проходимость. Система снабжена современной приборной панелью управления, которая кроме информирования о параметрах работы двигателя и гидросистемы, выводит сообщения о необходимости технического обслуживания и сигнализирует о неисправностях.

Конструкторы подумали и о комфорте операторов. Эргономичное сиденье снабжено подвеской и инерциальным ремнем безопасности. Положение, высота посадки и наклон спинки регулируются в широком диапазоне, обеспечивая высокий уровень комфорта. Климатическая установка поддерживает комфортную температуру внутри кабины в любое время года.

По желанию заказчика экскаваторы Уралвагонзавода будут оснащены дополнительным оборудованием, в состав которого кроме основного ковша входят: рыхлитель; траншейный ковш; увеличенный ковш; ковш для сыпучих материалов; двухчелюстной копающий грейфер; ковш-планировщик с приводом наклона ковша и другое оборудование.