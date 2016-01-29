Планеты Солнечной системы выстроятся в ряд 31 января
29 января 2016, 14:30ОбществоMaurice
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В течение недели, с 31 января по 7 февраля, пройдет парад ярких планет Солнечной системы. В ряд выстроятся Меркурий, Венера, Сатурн, Марс, Юпитер и спутник Земли Луна. Явление можно будет наблюдать невооруженным глазом.
Астрономы Московского планетария сообщили, что увидеть яркие точки на небе можно будет ближе к утру – в 07:30 мск.
Искать планеты надо в южной части неба. Высоко над горизонтом будут Юпитер, Сатурн, Марс и Луна, а Венера и Меркурий будут низко над горизонтом.
В связи с этим жители больших городов из-за домов не смогут увидеть все планеты. Чтобы лицезреть парад в полном объеме, лучше выехать за город.
Кроме того, точки на небе будут более яркими, если находиться вдали от городских огней.
Большой парад планет с участием всех планет Солнечной системы состоится 19 мая 2161 года.
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