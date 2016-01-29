Планеты Солнечной системы выстроятся в ряд 31 января

Астрономы Московского планетария сообщили, что увидеть яркие точки на небе можно будет ближе к утру – в 07:30 мск.

Искать планеты надо в южной части неба. Высоко над горизонтом будут Юпитер, Сатурн, Марс и Луна, а Венера и Меркурий будут низко над горизонтом.

В связи с этим жители больших городов из-за домов не смогут увидеть все планеты. Чтобы лицезреть парад в полном объеме, лучше выехать за город.

Кроме того, точки на небе будут более яркими, если находиться вдали от городских огней.