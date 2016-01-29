Свыше 70 кг синтетических наркотиков изъяли сотрудники транспортной полиции Урала

Сотрудниками транспортной полиции было установлено, что двое братьев, 1988 и 1989 годов рождения, уроженцы Владимирской области, действуя в составе организованной группы, осуществляют сбыт наркотиков бесконтактным способом - путем закладок партий весом от 1 кг в заранее оговоренных местах. Оперативники УТ МВД России по УрФО начали проведение мероприятий в отношении двух лиц, подозреваемых в причастности к распространению партий наркотических средств в особо крупном размере, в середине декабря.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УТ МВД России по УрФО ранним утром 21 января у вагона поезда сообщением «Екатеринбург – Новый Уренгой» один из подозреваемых был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский; при себе у задержанного в дорожной сумке находились пять полиэтиленовых свертков с наркотическим средством. Проведенным экспертно-криминалистическим центром УТ МВД России по УрФО исследованием было установлено, что вещество в свертках является наркотическим средством, производным от N-метилэфедрона, общей массой 8 кг 100 граммов. По данному факту следственным отделом Управления было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В тот же день около 20 часов местного времени сотрудниками ОУР транспортной полиции был проведен обыск гаража, арендуемого в Екатеринбурге злоумышленником совместно со старшим братом. В результате обыска было обнаружено и изъято: 14 картонных коробок, в каждой из которых находилось по 30 заполненных жестяных банок; три полимерных пакета с таблетками розового цвета; пакет с двумя свертками, содержащими кристаллическое вещество белого цвета; дорожная сумка с напольными весами.

Согласно справки об исследовании, изъятые вещества являются: синтетическим средством PVP, общей массой 60 килограммов; наркотическим средством MDMA общим весом 2 кг 167 граммов; синтетическим каннобиноидом весом 1 кг 85 граммов. Общий вес изъятых при проведении обыска в гараже веществ составил 63 килограмма 252 грамма. Также оперативниками был проведен обыск квартиры, в которой проживали братья.

22 января следственным отделом УТ МВД России по УрФО было возбуждено второе уголовное дело по ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Оба фигуранта были задержаны в порядке статьи 91, 92 УПК РФ. В ходе дальнейшей работы было установлено, что оба задержанных ранее неоднократно были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе имущественного характера.