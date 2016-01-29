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Свыше 70 кг синтетических наркотиков изъяли сотрудники транспортной полиции Урала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свыше 70 кг синтетических наркотиков изъяли сотрудники транспортной полиции Урала

29 января 2016, 16:50ОбществоАлександра Логинова
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