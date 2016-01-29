За год на Среднем Урале повысили качество связи еще для 2 миллионов человек

В минувшем году «МегаФон» продолжил инвестировать в расширение зоны покрытия надежной связи, сделав акцент на качество голосовых услуг и увеличение скоростей мобильного интернета, не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах региона.

Среди крупных городов региона в 2015 году наибольшее количество базовых станций оператора было построено в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Серове. В ряде населенных пунктов связь «МегаФон» появилась впервые. В частности, в селах: Филатовское, Кунгурка, Черданцево, в деревнях и поселках: Карпушиха, Ключи (Сысертский район), Коптяки, Мурзинка (Среднеуральский ГО), Мурзинка (Горноуральский ГО), Покровск-Уральский, Прогресс, Становая, Тарасково, Хрустальная.

Высокоскоростной интернет «МегаФона» в сети 4G в 2015 году стал доступен жителям еще 16 населенных пунктов, среди них: Аять, Бобровский, Гагарский, Кадниково, Кашино, Кедровка, Кедровое, Курганово, Малобрусянское, Монетный, Октябрьский, Первомайский, Рассоха, Северка, Уральский, сеть LTE также введена в Дегтярске. Активное развитие сетей «четвёртого поколения» способствовало росту спроса на высокоскоростной 4G-интернет. За 2015 год количество базовых станций c поддержкой 4G выросло почти на 10%, число пользователей LTE – на 60%, а объем передачи данных в сети LTE увеличился сразу на 87%.

Мы ежедневно работаем над развитием сети, чтобы наши абоненты всегда могли комфортно звонить и выходить в интернет как дома, так и в поездках по Уралу. В 2016 году мы сконцентрируем внимание на увеличении пропускной способности сети с учетом растущих объемов интернет-трафика, расширении покрытия, сделав акцент на качество голосовых услуг и увеличение скоростей мобильного интернета в сетях 3G и 4G не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах региона прокомментировал директор Свердловского отделения компании «МегаФон» Алексей Воронин.