За пять часов сотрудники ГИБДД поймали в Нижнем Тагиле 10 водителей, грубо нарушивших ПДД (ФОТО)

В ходе рейда также проверялись документы на право управлять автомобилем. За пять часов, с восьми часов вечера 27 января до часа ночи 28 января, инспекторам ГИБДД удалось зафиксировать 10 грубых нарушений правил дорожного движения.

Из них в семи случаях водители не имели права управлять автомобилем, либо были лишены его. Два автомобилиста злоупотребили спиртным. Десятый нарушитель попал под действие статьи 264.1.

Тем не менее, любителей острых ощущений это не остановило. Вечером 28 января полиция Нижнего Тагила устроила погоню за водителем без прав на Новой Кушве.