За пять часов сотрудники ГИБДД поймали в Нижнем Тагиле 10 водителей, грубо нарушивших ПДД (ФОТО)
29 января 2016, 17:40ОбществоДенис Таратонов
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Одним из грубейших нарушений в управлении автомобилем является езда в пьяном виде. Неустанную борьбу с этим явлением ведут сотрудники ГИБДД. На днях они провели в Нижнем Тагиле профилактический рейд «Стоп контроль», в ходе которого выявляли водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе рейда также проверялись документы на право управлять автомобилем. За пять часов, с восьми часов вечера 27 января до часа ночи 28 января, инспекторам ГИБДД удалось зафиксировать 10 грубых нарушений правил дорожного движения.
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Из них в семи случаях водители не имели права управлять автомобилем, либо были лишены его. Два автомобилиста злоупотребили спиртным. Десятый нарушитель попал под действие статьи 264.1.
Тем не менее, любителей острых ощущений это не остановило. Вечером 28 января полиция Нижнего Тагила устроила погоню за водителем без прав на Новой Кушве.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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