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За пять часов сотрудники ГИБДД поймали в Нижнем Тагиле 10 водителей, грубо нарушивших ПДД (ФОТО)
Сюжеты:
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За пять часов сотрудники ГИБДД поймали в Нижнем Тагиле 10 водителей, грубо нарушивших ПДД (ФОТО)

29 января 2016, 17:40ОбществоДенис Таратонов
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