Заместитель гендиректора УВЗ получил награду от прокурора Свердловской области
Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам УВЗ Игорь Фомин удостоен почетной грамоты прокурора Свердловской области.
Грамота вручена «за взаимодействие с прокуратурой Свердловской области и в связи с празднованием 294-ой годовщины прокуратуры РФ». Награждение прошло в торжественной обстановке. Грамоту Игорю Фомину вручил лично прокурор Сергей Охлопков.
В обязанности Игоря Фомина как заместителя генерального директора УВЗ входит широкий спектр корпоративных и правовых вопросов. Среди них взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, в том числе и с прокуратурой. Так, например, возглавляемая им служба оказывала активную помощь правоохранительным органам по пресечению и выявлению преступлений в сфере ЖКХ.
При непосредственном участии Игоря Фомина организована работа добровольной народной дружины в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Патрулирование улиц дружинниками позволило значительно снизить количество правонарушений, совершаемых на территории Вагонки. А реализация мероприятий по профилактике и пресечению совершения преступлений и правонарушений на территории Уралвагонзавода, разработанных под руководством Игоря Владимировича, позволила сократить уровень хищений имущества предприятия.