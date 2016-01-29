Заместитель гендиректора УВЗ получил награду от прокурора Свердловской области

Грамота вручена «за взаимодействие с прокуратурой Свердловской области и в связи с празднованием 294-ой годовщины прокуратуры РФ». Награждение прошло в торжественной обстановке. Грамоту Игорю Фомину вручил лично прокурор Сергей Охлопков.

В обязанности Игоря Фомина как заместителя генерального директора УВЗ входит широкий спектр корпоративных и правовых вопросов. Среди них взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, в том числе и с прокуратурой. Так, например, возглавляемая им служба оказывала активную помощь правоохранительным органам по пресечению и выявлению преступлений в сфере ЖКХ.