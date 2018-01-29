Изумруд весом 1,5 кг обнаружен на шахте около Асбеста

В очистном забое камень заметили двое сотрудников шахты, заместитель главного геолога и бригадир очистного забоя. Сохранить изумруд в первозданном виде и аккуратно поднять на поверхность позволила слаженность действий работников шахты. В качестве поощрения они получили денежную премию в размере 250 тыс.руб.

Изумруд длиной 14 см и шириной 7 см имеет солидный вес – около 1,6 килограмма. По оценке сотрудников Гохрана, кристалл относится ко второму сорту, т.к. он не прозрачен полностью. По предварительной оценке стоимость изумруда составляет около 4 миллионов рублей.

Самым большим изумрудом, который нашли под Асбестом - «Президент», названный в честь Бориса Ельцина. Сросток кристаллов, оцененный в 1,2 млн долларов весил около 1200 граммов. В 2012 году на шахте добыли еще один изумруд весом 637 граммов, пишет Е1. A в конце 2016 года были обнаружены два крупных кристалла берилла весом в 15 кг и уникальная друза сростков кристаллов весом в 5,5 кг.