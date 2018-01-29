Онлайн-контроль за капремонтом будет введён на территории Свердловской области

Приложение «ОКО*КАПРЕМОНТА» не позволит фальсифицировать отчётные данные при проверке домов, в которых проводится капремонт.

На данный момент программа находится на стадии бета-тестирования и в случае положительных отзывов от тестеров, будет использоваться в других регионах России.

По информации Ura.ru, выезжая на место, контролёр при помощи приложения будет фотографировать объект прямо на месте и снабжать снимки соответствующими примечаниями. На фотографию будет ставиться геометка, что исключит возможность подделки снимка.