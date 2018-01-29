Онлайн-контроль за капремонтом будет введён на территории Свердловской области
29 января, 23:50Общество
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Специальное мобильное приложение для мониторинга хода капремонта запущено на территории Свердловской области.
Приложение «ОКО*КАПРЕМОНТА» не позволит фальсифицировать отчётные данные при проверке домов, в которых проводится капремонт.
На данный момент программа находится на стадии бета-тестирования и в случае положительных отзывов от тестеров, будет использоваться в других регионах России.
По информации Ura.ru, выезжая на место, контролёр при помощи приложения будет фотографировать объект прямо на месте и снабжать снимки соответствующими примечаниями. На фотографию будет ставиться геометка, что исключит возможность подделки снимка.
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