Пенсионерка из Серова должна 12 тыс. рублей за отсутствующую горячую воду (ФОТО)

Серовской пенсионерке Нэлли Раковой управляющая компания присылает квитанции, в которых указывает стоимость услуг горячего водоснабжения. При этом горячей воды, поставляемой коммунальщиками, в квартире Нэлли Аркадьевны нет уже 6 лет.

В 2012 году пенсионерка отказалась от услуг центрального горячего водоснабжения из-за того, что горячая вода текла плохо, а платить нужно было всю сумму. Женщина установила водонагреватель и отправила в управляющую компанию сведения о том, что горячей водой не пользуется. В 2014 году коммунальщики забыли о том, что горячее водоснабжение в квартиру не поставляется и начали присылать квитанции.

Я отправилась разбираться в расчетно-кассовый центр. Там мне сказали, что все данные подает управляющая компания. Пошла в ЖКХ, написала заявление, и уже в следующем месяце с меня сняли начисление этой платы рассказывает пенсионерка.

Водонагреватель пенсионерка установила 6 лет назад и с тех пор горячей водой из крана ни разу не пользовалась

В феврале 2017 года в квитанции за январь Нэлли Аркадьевна вновь увидела начисления по горячему водоснабжению. Платёжки начали приходить каждый месяц с суммой около 1300 рублей. Проверяющие из управляющей компании пришли только в июне, хотя заявление женщиной было подано в апреле.

В акте написали, что горячего водоснабжения нет и счетчика нет. А еще написали, что требуется заварить заглушку. Якобы, я заглушку вытаскиваю и пользуюсь горячей водой. Я копию акта взяла и принесла в РКЦ. Там акт не взяли, сказали, что принимают такую информацию только от управляющих компаний. Ну, я подумала, что они подадут этот акт. Но насчитывать плату за ГВС продолжили и в августе, и в сентябре, и в октябре говорит Нэлли Аркадьевна.

В октябре пенсионерка обратилась в прокуратуру, которая перенаправила заявление в Госжилинспекцию. Там предложили либо установить индивидуальный прибор учёта горячего водоснабжения, либо поставить заглушку. Управляющая компания ответила, что не может установить заглушку, так как в доме централизованное горячее водоснабжение.

Заглушку на трубу с горячей водой поставили ещё в 2012 году, но акт приёмки работ сделали только в одном экземпляре, который остался у коммунальщиков

После этого прокуратура опять сделала запрос в управляющую компанию, чтобы та провела обследование и составила свежий акт. Ко мне пришли в октябре. В акте написали, что воды горячей нет и так далее. И подпись поставить меня попросили внизу листа. На листе осталось свободное место пенсионерка утверждает, что УК направила в прокуратуру некорректный акт.

На сторону Нэлли Аркадьевны встала Серовская городская прокуратура. Она подала в суд иск с требованием к управляющей компании провести перерасчёт и перестать взимать средства за коммунальные услуги, которые на деле не оказываются. Дата судебного заседания станет известна позже, сообщает издание «Серов Глобус».

Сумма долга, выделенная в квитанции красным цветом, увеличивается каждый месяц. Фото: «Серов Глобус»

Пока длилась история с несуществующим горячим водоснабжением, с пенсионерки из-за долгов сняли все льготы по коммунальным платежам, которые составляли около 50%. С февраля 2017 года по январь 2018 Нэлли Аркадьевне насчитали 12 тыс. рублей задолженности по услуге ГВС, 1 тыс. 300 рублей за водоотведение, всю сумму умножили на повышающий коэффициент 1,5 и прибавили пени в размере 500 рублей.

Связаться с руководством управляющей компании серовским журналистам не удалось.