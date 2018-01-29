Размер компенсации от РЖД родителям сбитого екатеринбуржца останется без изменений
В Екатеринбурге продолжается судебное разбирательство по делу о смерти подростка под колесами поезда. РЖД не удалось уменьшить компенсацию, которую компании предстоит выплатить семье погибшего.
Ранее отец погибшего школьника подал в суд на РЖД с намерением получить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Юристы подали ответный иск с требованием уменьшить эту сумму, однако Свердловский областной суд, встав на сторону родителей, отклонил иск.
Юристы компании считали, что сумма компенсации - 50 тысяч рублей - слишком велика, поскольку подросток сам виноват в своей смерти: он был в наушниках и не услышал приближающийся состав. Кроме того, в РЖД не были уверены в достоверности информации о стоимости погребения.
Апелляция юристов РЖД была полностью отклонена: решение первой инстанции оставили в силе, передает E1.ru.
Напомним, трагедия случилась 9 сентября на участке перегона Кольцово-Лечебный. Подросток был сбит электропоездом Каменск-Уральский - Екатеринбург-Пассажирский.
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