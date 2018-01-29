Размер компенсации от РЖД родителям сбитого екатеринбуржца останется без изменений

Ранее отец погибшего школьника подал в суд на РЖД с намерением получить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Юристы подали ответный иск с требованием уменьшить эту сумму , однако Свердловский областной суд, встав на сторону родителей, отклонил иск.

Юристы компании считали, что сумма компенсации - 50 тысяч рублей - слишком велика, поскольку подросток сам виноват в своей смерти: он был в наушниках и не услышал приближающийся состав. Кроме того, в РЖД не были уверены в достоверности информации о стоимости погребения.