Россияне стали брать ещё больше «невозвратных» кредитов

В первые три квартала прошлого года объемы потребительских кредитов и займов по кредитным картам выросли в среднем на 33 процента. Объем розничной торговли вместе с тем увеличился лишь на 2,7 процентов. Объем платных услуг уменьшился на 0,6 процентов.

Другими словами, бум в сфере потребления не наблюдается, даже несмотря на большую долю взятых кредитов. Эксперты связывают это с низкой заработной платой. Так, в среднем она составляет 35 369 рублей в 2017 году. Получается, что кредиты нужны россиянам для покрытия расходов, на которые не хватает заработанных денег.

Модель потребительской экономики в России получается занятная и опасная. Дело в том, что кредитование растет, а реальные доходы – падают, что приводит к росту закредитованности, – рассуждает эксперт Валерий Грачиков, – Причем активно растет количество карт с лимитами более 100 тысяч рублей. Самое интересное, что процентные доходы банков при этом растут не так быстро, так как умные клиенты научились гасить долги по кредиткам в тот самый «бесплатный период».

Больше всего кредитов выдали банки Краснодарского края, Москвы и Республики Башкортостан, передает издание «Новые известия».