Руководство полиции Сухого Лога уволено за растрату
29 января, 22:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Начальник ОВД Сухого Лога уволен с занимаемой должности из-за обвинений в предполагаемой растрате. Вместе с руководителем посты покинули 3 его заместителя.
Начальник сухоложского ОВД подполковник полиции Юрий Басов ранее обвинялся в растрате и превышении должностных полномочий.
В конце января поступила информация о том, что Басов освобождён от занимаемой должности. Вместе с ним посты покинут его заместители, сообщает Ura.ru.
Комментарии из пресс-службы СК России по Свердловской области и ОВД Сухого Лога по факту увольнения подполковника Басова отсутствуют.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей