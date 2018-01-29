Тагильские школьники 5-11-х классов приглашаются на олимпиаду по физике и математике

В случае успешной сдачи, школьники смогут пройти в следующий этап олимпиады. В дальнейшем ребята получат возможность пообщаться со студентами специализированного ВУЗа. Призеры олимпиады получат в зачёт 100 баллов для ЕГЭ по соответствующим предметам.

Приходить лучше заранее. 29 января пройдет олимпиада по математике, а 30 января - по физике. Начало тестирования назначено на 15:00 в оба дня.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и вступить в событие «57-я выездная олимпиада в Гимназии №18».