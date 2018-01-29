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Тагильские школьники 5-11-х классов приглашаются на олимпиаду по физике и математике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские школьники 5-11-х классов приглашаются на олимпиаду по физике и математике

29 января, 07:30Общество
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