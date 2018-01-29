Тагильские школьники 5-11-х классов приглашаются на олимпиаду по физике и математике
29 января, 07:30Общество
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29 и 30 января в гимназии №18 пройдёт 57-я олимпиада по математике и физике, к участию в которой приглашаются ученики 5-11-х и 7-11-х классов любой школы Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В случае успешной сдачи, школьники смогут пройти в следующий этап олимпиады. В дальнейшем ребята получат возможность пообщаться со студентами специализированного ВУЗа. Призеры олимпиады получат в зачёт 100 баллов для ЕГЭ по соответствующим предметам.
Приходить лучше заранее. 29 января пройдет олимпиада по математике, а 30 января - по физике. Начало тестирования назначено на 15:00 в оба дня.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и вступить в событие «57-я выездная олимпиада в Гимназии №18».
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