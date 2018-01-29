Юные тагильчане не попали в модный каталог из-за спора со школой моделей

Одной из пострадавших стала Юлия, которая работала педагогом у дочери Храмкиной, и супруг которой работает в одной военной части с мужем руководителя школы моделей.

Два года назад, когда семья Храмкиной жила в Свободном, Юлия преподавала хореографию у ее дочери. Позже во время общения речь зашла о школе моделей, руководителем которой является Храмкина.

Я начала читать и узнавать о ее агентстве. Она предлагала нашего малыша возить к ней. Меня отговаривали, потому что ее многие хорошо знают в Свободном. Потом я увидела объявление о наборе малышей для публикации в каталоге одного из магазинов. Меня это предложение заинтересовало. Храмкина предложила заключить договор на условиях ежемесячной оплаты в размере 1500 рублей с автоматическим попаданием в каталоги разных магазинов рассказывает Юлия.

Девушка, по ее словам, в сентябре заплатила указанную сумму и в первый раз с ребенком отправилась на съемки, от которых остались не самые лучшие впечатления.

В 9 утра все собрались, после чего три раза менялось место съемки. Все в шоке были. Разразился скандал между Храмкиной и одной и мам. Магазин предоставил детскую одежду для съемок, переодевались на ступеньках в здании, кто-то на подоконнике, кто-то на перилах. Через месяц мы отправились на очередную съемку. Но конечного результата мы так и не дождались говорит участница проекта.

В итоге Юлия сама вышла на директора магазина Наталью, которая заявила, что госпожа Храмкина обещала предоставить снимки для каталога «осень-зима», но не сделала этого. А сейчас он уже не актуален.

Эту новость Юлия озвучила в группе в одной из соцсетей, где общаются другие участники проекта и Храмкина.

В ответ она начала писать про меня гадости, откровенно оскорблять. По факту за месяц деньги я отдала, но малыша моего ни разу не снимали. Попросила вернуть деньги, но мне сказали, что эти деньги были отданы фотографу говорит Юлия.

После этого девушку занесли в черный список, исключив из сообщества. В ответ Юлия написала заявление в полицию в поселке Свободном. Стражи порядка не выявили факт мошенничества по причине того, что сумма ущерба незначительная, посоветовав потерпевшей подать заявление в суд.

Супруг Юлии работает в одной воинской части с мужем Дарины Храмкиной, на работе состоялся разговор мужчин по поводу возврата долга. Но к компромиссу прийти не удалось, рассказывает, Юлия

Директор магазина Наталья Гилева предпочитает не выносить ситуацию в паблик, поэтому эта тема в соцсетях с ее стороны не обсуждается.

Каталог так и не был издан, потому что Храмкина не смогла предоставить фото со съемок. На звонки и сообщения отвечала редко. В последующей переписке в начале декабря только обещала, что фото обрабатываются. После этого больше я ей не писала и не звонила, так как в середине декабря издавать каталог коллекции осень-зима уже не было смысла говорит Наталья.

Директор продюсерского центра Дарина Храмкина считает, что все негативные обсуждения в соцсетях – это происки конкурентов и выражение личной неприязни.

Юлия изъявила желание попасть в каталог, подписав с нами договор. Кормила меня завтраками, но договор так и не принесла. Заплатила два раза по 1,5 тысячи рублей, за что должна была получить две съемки. Она получила эти две съемки. И, так как не попала на третью съемку, которая должна была идти в подарок, решила вернуть себе 1,5 тысячи рублей. Потом она подала заявление в полицию, но ей пришел отказ, так как нет состава преступления, ведь я выполнила все условия говорит Дарина.

По словам директора центра, Юлия оплачивала в ее продюсерском центре фотосъемку, а вовсе не попадание в каталог. Да и сам каталог в итоге не вышел в свет.

Магазин не проплачивал нашу работу. У нас была договоренность, что мы предоставляем фото, они предоставляют печатный формат. Это все без договора, на дружеских отношениях. В настоящее время мы для них ничего не снимаем заключает Дарина.