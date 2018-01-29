Жители Нижнего Тагила винят старшую по дому Фрунзе, 44 в нарушении тайны переписки

В подъездах дома №44 по улице Фрунзе после капремонта появились маленькие общие почтовые ящики вместо индивидуальных для каждой квартиры. Один почтовый ящик на весь подъезд, в котором 10 квартир – не слишком комфортное решение вопроса, по мнению жильцов.

Почтовый ящик – один на всех жильцов. Причем, ящик маленький. Все возмущены, недовольны. Это неудобно и нарушает права людей. Старшая по домку решила нарушить закон о конфиденциальности переписки. Неприятно, когда в твоих письмах копаются возмущается жительница дома Эльвира.

По словам жителей одного из подъездов, решение минимизировать хранение прессы и писем до одного общего почтового ящика, было принято старшей по дому. Жильцы дома усмотрели в этих действиях нарушение закона, а именно: нарушение тайны переписки.

Откуда то взялась новая старшая по дому. Сама себя выдвинула, сама за всех все решает, сама за всех расписывается в документах. В каждый подъезд по её требованию повесили по одному почтовому ящику. Ее слова: «что развешивать через каждый сантиметр по ящику, я так решила». Стала выбивать с каждой квартиры себе зарплату по 100 рублей. Сама же решила сменить управляющую компанию. То, что подвал топит, и стены трескаются в соседних подъездах - её не волнует поделилась тагильчанка.

Жильцы дома на Фрунзе, 44, который обслуживает УК «Управление», уже сообщали ранее о некачественно выполненном ремонте в подъезде. По их рассказу, свежевыкрашенные стены начали трескаться спустя несколько недель, подвал в доме топит и электропроводка свисает со стен. Подъезд был переделан подрядной организацией, с которой взаимодействовала УК «Управление».

Компания – подрядчик, выполнившая работы в подъезде, исправила последствия капремонта. Однако, по словам жителей, их не удовлетворяет такое качество.

Про капремонт на ул. Фрунзе, 44 ранее писали. После капремонта через неделю стала трескаться краска. Только после этого расшевелились: приехали, замазали эти щели. И все даже не удосужились сверху покрасить и убрать провода в подъезде пожаловалась владелица квартиры по данному адресу.

Фото: После ремонта в подъезде (слева), после переделки по гарантии (справа)

В управляющей компании «Управление», которая обслуживает дом, сообщили, что решение о приобретении маленьких ящиков для корреспонденции было принято жильцами дома. Заместитель директора УК рассказала, что сама присутствовала на собрании жильцов. Собственники жилья проголосовали за установку именно таких почтовых ящиков.

Решение не было принято единолично старшей по дому, мы выходили на собрание, и решение было принято там. Жильцы сами озвучили: «зачем нам столько ящиков, корреспонденции такое количество не приходит, давайте повесим по одному». Жильцы проголосовали. В УК были закуплены многосекционные ящики для этого дома, жильцы сказали, что им их не надо. Ящики устанавливаются по статье «текущий ремонт» и за них берется плата с дома, поэтому жильцы просили приобрести другие почтовые ящики. Все глобальные вопросы, касающиеся ремонта или установки, мы делаем только при наличии протокола общего собрания жильцов. Собрание выражает мнение, голосуют, и мы выполняем работу по согласию жителей. 51% голосов вполне достаточно для принятия решения сообщила зам. директора УК Наталья Глазкова.

В управляющей компании считают, что жильцам дома нужно разобраться между собой. УК лишь выполняет те заявки, которые утверждены протоколом.

И старшая по дому 44 на ул. Фрунзе тоже ситуацию понимает, она сама не изъявляет желания без собрания что-либо предпринимать и предлагает принять решение жильцам. В некоторых домах у нас вообще нет никаких ящиков, люди говорят: «нам не надо». На собрании я была, слышала обсуждения жильцов, они проголосовали, никто не был тогда против, чтобы повесить по одному ящику в подъезде поделилась информацией зам. директора.

О состоянии подъезда после капитального ремонта в УК пояснили, что пока дом на гарантии, все неисправности будут устраняться в рамках гарантийной программы.

Там было зашпаклевано после того, как отошла краска. По договору подрядчики все доделают, но позже, поскольку сейчас температурный режим не позволяет покрывать краской. Тем более после ремонта все на гарантии 5 лет. Сейчас будут заказывать краску на ремонт других домов и сразу все сделают, потому что мелким оптом подрядчик не закупает расходные материалы. Жильцы же сами сказали, что им не к спеху, главное, чтобы сделали все хорошо пояснила Наталья Глазкова.