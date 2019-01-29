Дело о смерти 20-летнего инвалида в Березовском переквалифицировано на «убийство»
Следственный комитет Березовского переквалифицировал уголовное дело в отношении четверых подростков, причастных к смерти 20-летнего Дмитрия Рудакова, на «убийство».
Ранее четверо молодых людей проходили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть», но СКР переквалифицировал статью. Теперь в случае, если прокуратура утвердит обвинение, несовершеннолетние могут быть осуждены за убийство.
По словам руководителя следственного отдела по Березовскому Алексея Зырянова, действия подростков попадают под несколько подпунктов части 2 статьи 105 «убийство»: «совершенное группой лиц по предварительному сговору», «совершенное с особой жестокостью» и «совершенное из хулиганских побуждений».
Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, несовершеннолетним грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, информирует Е1.ru.
Напомним, 10 августа компания молодых людей в возрасте от 13 до 16 лет жестоко избила 20-летнего жителя Березовского. От полученных травм парень скончался. Расследование продолжается. 14-летняя девочка, которая снимала весь процесс на видео, направлена в учреждение закрытого типа для трудных подростков.
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