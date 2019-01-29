Дело о смерти 20-летнего инвалида в Березовском переквалифицировано на «убийство»

Ранее четверо молодых людей проходили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть», но СКР переквалифицировал статью. Теперь в случае, если прокуратура утвердит обвинение, несовершеннолетние могут быть осуждены за убийство.

По словам руководителя следственного отдела по Березовскому Алексея Зырянова, действия подростков попадают под несколько подпунктов части 2 статьи 105 «убийство»: «совершенное группой лиц по предварительному сговору», «совершенное с особой жестокостью» и «совершенное из хулиганских побуждений».

Если прокуратура утвердит обвинительное заключение, несовершеннолетним грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, информирует Е1.ru.