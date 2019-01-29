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Догхантеры? Отрава для животных разбросана в нескольких районах Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Догхантеры? Отрава для животных разбросана в нескольких районах Нижнего Тагила

Сегодня, 12:58ОбществоЮлия СувороваФото: Лена Кассина vk.com/id314312445
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