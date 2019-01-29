Догхантеры? Отрава для животных разбросана в нескольких районах Нижнего Тагила

Собачники и зоозащитники в Нижнем Тагиле в соцсетях сообщают о том, что в городе неизвестные разбрасывают яд, который опасен для животных. При этом распространяемые сообщения не являются спамом и имеют подтверждение: вещество красного или розового цвета в местах выгула собак тагильчане видели сразу в нескольких районах города.

По всему городу, видимо, уже было найдено на ГГМ, Вагонке, в центре. Может быть где угодно,пишет тагильчанка Анна.

Еще одна горожанка сообщила, что видела подобное вещество во дворах на ВМЗ. Также имеется информация о разбросанном яде на Тагилстрое и Старателе.

Как сообщают зоозащитники, отравление животных ведется лекарством от туберкулеза, которое разрешено для людей, но опасно для животных:

Собака не может метаболизировать это вещество, у нее начинаются гипогликемическая кома, судороги, от которых животное и погибает. Намордник не спасет! Животному достаточно близко вдохнуть или полизать препарат — он очень быстро попадает в кровь и тогда на спасение жизни есть полчаса.

В настоящий момент обращения с отравлениями животных на прогулке в ветклиники города не поступали.

За последние несколько дней таких обращений не было,пояснили редакции TagilCity.ru в трех ветеринарных клиниках города.

В случае, если животное понюхало/съело ядовитое вещество или снег розового цвета, необходимо оказать ей первую помощь. На это у собаковода есть не более получаса.

Немедленно очистить желудок собаки и вызвать рвоту. Влить в пасть собаки раствор из 30 мл перекиси водорода (один пузырёк) и 30 мл воды. Вколоть витамин В 6. На это есть 10-15 минут с момента отравления. Доза из расчёта 5 мл на 1 кг веса. Не бойтесь передозировки (это не опасно). Немедленно отвезти собаку в ветеринарную клинику.