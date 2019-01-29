Герои блокадного Ленинграда получили поздравления от мэра Нижнего Тагила

Галина Балакина, проживающая в доме №44 на улице Зерновой, в шесть лет оказалась в северной столице во время блокады. На ее глазах погибли мама и бабушка, саму девочку переправили в тыл. После победы СССР Галина увидела объявление о наборе добровольцев на комсомольскую стройку в Нижнем Тагиле. Долгое время она проработала на градообразующих предприятиях.

Римма Бойчук, которая проживает на улице Захарова, 3, в двухлетнем возрасте была эвакуирована из Ленинграда в Нижний Тагил.

Геннадий Савельев, проживающий в Дзержинском районе, в двухлетнем возрасте пережил блокаду. Савельеву исполнилось три года на следующий день после освобождения Ленинграда. В Нижний Тагил мужчина приехал в 70-е годы. 28 января ему исполнилось 78 лет.