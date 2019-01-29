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Герои блокадного Ленинграда получили поздравления от мэра Нижнего Тагила
Сюжеты:
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Герои блокадного Ленинграда получили поздравления от мэра Нижнего Тагила

Сегодня, 16:50ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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