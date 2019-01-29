Глава Зауралья Шумков поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров семьям

Небрежное отношение местных чиновников к такого рода происшествиям вызвало отрицательную реакцию у экспертов. Глава района не приехал на места трагедий, тогда как региональный руководитель Вадим Шумков организовал и направил деятельность по ликвидации последствий, а также разработал план предотвращения такого рода ситуаций в будущем.

Отмечается, что пожар в селе Раздольное Юргамышского района произошел двадцать седьмого января в пять утра, пишет nashgorod.ru. Глава региона отдал соответствующее распоряжение, и представители правительства выехали в село для уточнения обстоятельств трагедии и оказания необходимой поддержки. Вместе с тем, в работе приняла участие уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина.

Что касается самого губернатора, он ознакомился с ходом ситуации в тот же день, на оперативном межведомственном совещании. Он выразил родным погибших соболезнования, распорядившись о предоставлении им материальной помощи и всего необходимого для организации похорон. Также он поручил подчиненным помочь оставшейся в живых матери — содействовать ей в восстановлении документов и срочном предоставлении жилья.

В то же время, 27 января, Вадим Шумков отдал распоряжение всем главам районов области совместно с МЧС и полицией провести подомовые обходы, уделив первостепенное внимание домам, в которых проживают многодетные и не защищенные в социальном плане семьи. Кроме того, он обязал руководителей администраций районов лично контролировать ситуацию.

Однако предупредить вторую трагедию не удалось. Когда 29 января случился пожар в селе Горохово, врио губернатора лично выехал на место происшествия. Шумков акцентировал внимание на том, что в обоих случаях предварительно есть основания полагать, что был сбой механизма и недоработка должностных лиц, ответственных за местное самоуправление и работу с детьми.

Вместе с тем, глава Юргамышского района Игорь Касатов не посетил ни селекторное совещание с руководителем, ни места трагедий. Выяснилось, что у чиновника отпуск, и вылететь на место он решил только через день.

На данный момент в Курганской области действует противопожарный режим. Власти, сотрудничая с управлением МЧС, приняли решение оборудовать дома многодетных семей пожарной сигнализацией — автономными извещателями.

Глава «Центра общественно-политических проектов» Константин Листратов в сложившейся ситуации отметил работу врио Курганской области Вадима Шумкова, который, по факту, действовал за главу района тогда, когда была необходима слаженная работа. В этой связи, учитывая активную позицию губернатора, глава района выглядит не вполне добросовестным руководителем. В свою очередь, врио Курганской области предпринял все меры, необходимые в таких ситуациях.