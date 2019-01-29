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Глава Зауралья Шумков поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров семьям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Silhouette sunset ship live equipment spray 706341 pxhere.com

Глава Зауралья Шумков поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров семьям

Сегодня, 22:44ОбществоФото: pxhere.com
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