Границы территорий 2 объектов культурного наследия обозначены в Нижнем Тагиле

Приказом №16 определена территория «Дома общества потребителей», который находится на проспекте Ленина, 3.

Фото: Официальный сайт управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

Приказом №17 обозначена граница территории «Дома Демидова и здания музея», которые находятся на проспекте Ленина, 1.

Фото: Официальный сайт управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

На территориях объектов культурного наследия разрешено проводить работы по сохранению, воссозданию утраченных элементов, озеленению и благоустройству.

В соответствии с приказами запрещены новое строительство, установка рекламных объектов. Помимо этого, на территориях объектов культурного наследия запрещается создание разрушающих вибраций вблизи зданий и хоздеятельность, способствующая разрушению объектов.