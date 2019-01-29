Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Крик о помощи: тагильчанка не может попасть на лечение в психиатрическую больницу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Woman 1006100 1920

Крик о помощи: тагильчанка не может попасть на лечение в психиатрическую больницу

Сегодня, 16:42ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
Читайте
также
Позорные долги, миллионные иски и 43 рубля президенту: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: баян, сказы Бажова и «Зеленая книга»
Романов, Лисина, Петров и Потанин: приставы требуют долги с депутатов тагильской думы