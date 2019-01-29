Крик о помощи: тагильчанка не может попасть на лечение в психиатрическую больницу
Жительница Нижнего Тагила, получившая направление на госпитализацию в психиатрическую больницу №7, не может попасть в отделение неврозов в Черноисточинске.
Тагильчанка Варвара в ноябре 2018 года получила от лечащего врача направление на госпитализацию в отделение неврозов психиатрической больницы №7. Девушка сразу же записалась ее в очередь. Госпитализация была назначена на 14 января 2019 года.
В назначенную дату меня приняла врач Зудова Галина Борисовна, временно исполняющая обязанности заведующей. Она отказала мне в поступлении в отделение, объяснив это тем, что я буду выпивать, все её высказывания были на повышенных тонах, на мою просьбу выслушать она не реагировала, не давала вставить слово, постоянно перебивала и ухмылялась! В итоге сказала приехать на следующий день,говорит тагильчанка.
На следующий день девушка приехала вновь, с ее слов, ей сообщили, что место занято и ее не могут принять.
Варвара предполагает, что в больнице могут отдавать предпочтение коммерческим пациентам.
При этом Зудова сказала мне: иди и думай. О чем? Я так и не поняла. Когда уже ушла, подумала, что она намекала на деньги,рассказала редакции TagilCity.ru Варвара.
Ранее девушка уже несколько раз проходила лечение в стационаре и проблем с госпитализацией не возникало. Сейчас, со слов Варвары, она находится в тяжелом состоянии.
Я совсем одна, в больнице мне было бы спокойнее. Это мой крик о помощи, прошу, помогите. Я готова идти в прокуратуру, хоть куда, лишь бы попасть на лечение, рассказала редакции девушка.
В психиатрической больнице редакции сообщили, что в курсе ситуации и 28 января по данному факту будет проведена проверка. Однако 29 января в медучреждении не смогли предоставить какую-либо информацию. Дозвониться до заместителя главврача Ольги Губаревой не удалось.
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