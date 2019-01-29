Крик о помощи: тагильчанка не может попасть на лечение в психиатрическую больницу

Тагильчанка Варвара в ноябре 2018 года получила от лечащего врача направление на госпитализацию в отделение неврозов психиатрической больницы №7. Девушка сразу же записалась ее в очередь. Госпитализация была назначена на 14 января 2019 года.

В назначенную дату меня приняла врач Зудова Галина Борисовна, временно исполняющая обязанности заведующей. Она отказала мне в поступлении в отделение, объяснив это тем, что я буду выпивать, все её высказывания были на повышенных тонах, на мою просьбу выслушать она не реагировала, не давала вставить слово, постоянно перебивала и ухмылялась! В итоге сказала приехать на следующий день,говорит тагильчанка.

На следующий день девушка приехала вновь, с ее слов, ей сообщили, что место занято и ее не могут принять.

Варвара предполагает, что в больнице могут отдавать предпочтение коммерческим пациентам.

При этом Зудова сказала мне: иди и думай. О чем? Я так и не поняла. Когда уже ушла, подумала, что она намекала на деньги,рассказала редакции TagilCity.ru Варвара.

Ранее девушка уже несколько раз проходила лечение в стационаре и проблем с госпитализацией не возникало. Сейчас, со слов Варвары, она находится в тяжелом состоянии.

Я совсем одна, в больнице мне было бы спокойнее. Это мой крик о помощи, прошу, помогите. Я готова идти в прокуратуру, хоть куда, лишь бы попасть на лечение, рассказала редакции девушка.