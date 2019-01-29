Мэр Нижнего Тагила взял под контроль состояние аварийного дома на улице Каспийской

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с жителями города, которые записались на личный прием. Жильцы аварийного дома на улице Каспийской сообщили о проблемах с протекающей крышей, электропроводкой и системой отопления. Глава города отдал поручению директору городской управляющей компании выехать на адрес и посмотреть состояние дома.

Еще одна тагильчанка обратилась к Пинаеву с проблемой высоких тарифов на горячую воду в доме на улице Пархоменко. Мэр пояснил, что тарифы устанавливает региональная энергетическая комиссия. Однако глава обещал посодействовать в решении проблемы жителей дома. В квартирах верхних этажей при максимальном тарифе на горячую воду температура воздуха не достигает 20 градусов.