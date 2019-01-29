Мэр Нижнего Тагила взял под контроль состояние аварийного дома на улице Каспийской
На личной встрече с жителями Нижнего Тагила мэр Владислав Пинаев пообещал проконтролировать решение проблем аварийного дома на улице Каспийской, который остался без УК.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с жителями города, которые записались на личный прием. Жильцы аварийного дома на улице Каспийской сообщили о проблемах с протекающей крышей, электропроводкой и системой отопления. Глава города отдал поручению директору городской управляющей компании выехать на адрес и посмотреть состояние дома.
Еще одна тагильчанка обратилась к Пинаеву с проблемой высоких тарифов на горячую воду в доме на улице Пархоменко. Мэр пояснил, что тарифы устанавливает региональная энергетическая комиссия. Однако глава обещал посодействовать в решении проблемы жителей дома. В квартирах верхних этажей при максимальном тарифе на горячую воду температура воздуха не достигает 20 градусов.
До конца февраля Владислав Пинаев сформулирует ответы на вопросы тагильчан, которые занимаются торговлей продукции с частных подворий, и наладит взаимодействие управления образования города с общественной организацией «Общественное дело», которая занимается продвижением президентских инициатив в области здоровьесбережения наций, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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