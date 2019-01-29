Минюст РФ предложил прощать чиновникам коррупцию при форс-мажоре

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Министерство юстиции РФ предложило включить в закон «О противодействии коррупции» случаи, когда нарушения запретов не будут считаться преступлением, потому что происходили в силу форс-мажора.
Минюст не уточнил обстоятельства, которые могут считаться форс-мажором. Министерство планирует конкретизировать предложение после общественного обсуждения.
Доклад о необходимости изменений в федеральном законе о взяточничестве уже внесен в правительство.
Внесение поправок в закон в настоящий момент рассматривают СК, МВД, Генпрокуратура, Минтруда, сообщают «Новые известия».
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