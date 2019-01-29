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Не нарушают закон: почему не всех бомжей тагильская полиция увозит в спецприемники?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не нарушают закон: почему не всех бомжей тагильская полиция увозит в спецприемники?

Сегодня, 15:57ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
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