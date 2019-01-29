Не нарушают закон: почему не всех бомжей тагильская полиция увозит в спецприемники?
Жители дома №16 по улице Лебяжинской в Нижнем Тагиле сообщают о том, что возле дома на теплоизоляционной трубе уже не первый год живет бомж. Местные жители обращались в полицию, однако там заявляют, что оснований для его задержания у органов правопорядка нет.
В Нижнем Тагиле на улице Лебяжинская уже не первый год живет мужчина без определенного места жительства. Место его обитания – теплоизоляционная труба возле дома №16.
По словам местных жителей, мужчина ведет себя тихо, не дебоширит. Несмотря на это, такое соседство никого из жильцов не радует. Они обращались в полицию, но бомж продолжает жить возле дома.
В полиции факт обращения граждан подтвердили.
Да, действительно, обращения от жителей дома были в ОП №16 летом 2018 года. На место выезжал участковый, но основания для задержания мужчины у нас нет,сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
В полиции пояснили, что основанием для задержания может быть только административное нарушение – например, нарушение общественного порядка или алкогольное опьянение. После этого таких асоциальных личностей отправляют в спецприемник.
Административных нарушений с его стороны нет. По закону в спецприемник мы можем забрать только нарушителей. Для других бомжей спецприемника нет,подчеркнули в МУ МВД «Нижнетагильское».
Пока угрозу для общества мужчина не представляет, и от такого соседства люди испытывают неудобства больше эстетические: он не имеет возможности следить за гигиеной и складирует возле своего «спального места» кучи мусора.
От него плохо пахнет, свалка рядом с ним. Да и болеет он неизвестно чем,поделилась в беседе с редакцией TagilCity.ru местная жительница.
Напомним, что в сентябре 2018 года жители на улице Первомайской, 27 жаловались на целую «капеллу» бомжей, которые жили рядом с мусорными баками и питались просрочкой из «Магнита». Тогда по итогам проверки, лица без определенного места жительства были распределены в соцприюты.
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