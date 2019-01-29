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Памятник Ленину в Ревде будет снесен ради светомузыкального фонтана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Памятник Ленину в Ревде будет снесен ради светомузыкального фонтана

Сегодня, 20:18ОбществоФото: Google.Maps
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