Памятник Ленину в Ревде будет снесен ради светомузыкального фонтана
Сегодня, 20:18ОбществоФото: Google.Maps
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По проекту реконструкции с центральной площади Ревды должен быть убран памятник Ленину. Однако жители города не согласны и не хотят, чтобы статуя вождя мирового пролетариата покидала центр города.
Памятник перенесут на другое место, поскольку по плану реконструкции на его месте должен появиться фонтан. Глава администрации Ревды Ирина Тейшева ссылается на то, что горожане сами проголосовали за план реконструкции.
Однако лидер обкома ПРФ Александр Ивачев сообщил на своей странице в соцсети, что люди голосовали лишь за очередность ремонта городских объектов.
В начале января активисты КПРФ собрали более 2 тыс. подписей против переноса памятника. Помимо этого, Александр Ивачев написал о том, что собирается организовать митинг в защиту памятника Владимира Ленина.
Для коммунистов Свердловской области происходящее — сверхпринципиальный вопрос, сообщил Александр Ивачев.
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