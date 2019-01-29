Памятник Ленину в Ревде будет снесен ради светомузыкального фонтана

Памятник перенесут на другое место, поскольку по плану реконструкции на его месте должен появиться фонтан. Глава администрации Ревды Ирина Тейшева ссылается на то, что горожане сами проголосовали за план реконструкции.

Однако лидер обкома ПРФ Александр Ивачев сообщил на своей странице в соцсети, что люди голосовали лишь за очередность ремонта городских объектов.

В начале января активисты КПРФ собрали более 2 тыс. подписей против переноса памятника. Помимо этого, Александр Ивачев написал о том, что собирается организовать митинг в защиту памятника Владимира Ленина.