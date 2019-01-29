Поселок Урдома оказался обесточен из-за действий провокаторов

Участники встречи решили, что возведение экотехнопарка «Шиес» даст толчок для развития экономики региона и окажется полезным для жителей Архангельской области. На мероприятии была затронута тема ангажированности противников строительства. Об этом пишут «Новые известия».

Прошедшая встреча показала, что «Технопарк» настроен вести диалог с жителями региона и делать это публично и плодотворно. Однако на встрече противники проекта устроили провокацию – они отключили электричество во всем поселке, чтобы сорвать мероприятие. При этом электричества лишились больница, школа, детский сад и другие социальные объекты, в том числе жилые дома.

По словам представителя инвестора, заместителя гендиректора ООО "Технопарк" Дениса Синельникова, экотехнопарк «Шиес» является современным высокотехнологичным объектом нового поколения по обращению с твердыми коммунальными отходами. Его открытие приведет не только к появлению множества рабочих мест, но к значительным инвестициям, направленным на развитие региона. В Ленском районе инвестор готов трудоустроить до 500 специалистов и предоставить им зарплату около 44 тысячи рублей – что гораздо выше, чем в среднем по области. Также инвестор намерен отремонтировать и модернизировать объекты инфраструктуры, ЖКХ и здравоохранения ближайших населенных пунктов.

Соглашение между правительством Москвы и правительством Архангельской области предполагает выделение шести миллиардов рублей инвестиций в течение трех лет. Эти деньги пойдут на социально-экономическое развитие региона. В частности, Ленский район получит 1,5 миллиарда. Такие суммы уже прописаны в официальных документах.

По словам заместителя генерального директора АО "Мосводоканал НИИпроект Георгия Перельштейна, нет никаких препятствий для воплощения в жизнь этого проекта.

Министр природных ресурсов и ЛПК правительства Архангельской области Александр Ерулик посетил Урдому и заявил, что регион собирается цивилизованно собирать и утилизировать отходы, а также рекультивировать незаконные свалки, которые приводят к отравлению грунтовых вод.