Роспотребнадзор в Екатеринбурге потребовал ликвидировать МУП «Золушка» через суд
Сегодня, 19:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Роспотребнадзор требует ликвидировать Екатеринбургское МУП «Золушка», которое занимается организацией питания школьников.
Сюжеты: Екатеринбург
Заседание суда, посвященное этому вопросу, состоится 14 февраля. На данный момент предприятие занимается организацией питания в шести школах уральской столицы. Причиной обращения ведомства в суд стало невыполнение выписанных МУПу предписаний.
Как пишет «Уралинформбюро», ЕМУП находится на грани банкротства.
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