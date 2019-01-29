Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Сбор персональных данных? Фальшивый кастинг в сериал «Физрук» ТНТ объявлен в Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Camera 1598620 1920

Сбор персональных данных? Фальшивый кастинг в сериал «Физрук» ТНТ объявлен в Тагиле

Сегодня, 15:57ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Позорные долги, миллионные иски и 43 рубля президенту: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: баян, сказы Бажова и «Зеленая книга»
Романов, Лисина, Петров и Потанин: приставы требуют долги с депутатов тагильской думы