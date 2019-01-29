Сбор персональных данных? Фальшивый кастинг в сериал «Физрук» ТНТ объявлен в Тагиле

В тагильской группе в соцсети появилась информация о том, что в городе в период с 1 по 26 февраля будет проходить кастинг людей для участия в массовке.

В объявлении сказано:

Для съемки в телесериале производства кинокомпании MFmedia, GudStorMedia по заказу телеканала ТНТ «Физрук». Съёмки будут проходить в Нижнем Тагиле. Требуются: молодые парни и девушки от 14 до 28 лет, симпатичные, позитивные, мужчины и женщины от 29 до 65 лет в массовку второго плана. Предпочтений по наличию опыта нет. Нам важен каждый актёр!

При этом потенциальных участников просят заранее отправить на указанную почту персональные данные – ФИО, возраст, пол, рост, размер одежды, контактный номер телефона и 3 актуальных фото.

За участие в съемках обещают заплатить 1 500 рублей за неполный день.

На сайте телекомпании ТНТ не оказалось никакой информации о предстоящих кастингах в сериал «Физрук», в официальном сообществе сериала в соцсетях написано, что съемки нового сезона запланированы в Москве и Санкт-Петербурге.

Аналогичные объявления, написанные «как под копирку» размещены в группах Магнитогорска и Иваново. Причем, получается, что съемки будут проходить в трех городах одновременно.

Таким образом, размещенная информация может оказаться фейком. Авторы таких постов могут собирать персональные данные людей, чтобы потом продавать, например, сетевыми фирмами для поиска клиентов или для заработка на доверчивых гражданах.

Мошенники получают от вас заявку, а затем за деньги предлагают выпустить некую «индивидуальную карту актера», либо выставляют иное условие участия, которое нужно оплатить,написали в одной из групп Нижнего Тагила.

Получить оперативные комментарии редакции TagilCity.ru в телекомпании ТНТ не удалось.

На адрес, указанный в объявлении о съемках, редакцией направлен запрос.

Чтобы не попасть на уловку с фейковыми кастингами, специалисты советуют: