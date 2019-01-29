Тагильский ВГОК нарушил СанПиН при работе с радиоактивными веществами

По данному факту в суд обратилось Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области с просьбой привлечь ВГОК к административной ответственности. В суде установлено, что на предприятии в период с 29 октября по 26 ноября 2018 года была проведена проверка, в ходе которой известно, что ВГОК имеет лицензию на работу с источниками ионизирующего излучения, что влечет за собой обеспечение необходимых мер безопасности.

Фактически работа осуществляется на Лебяжинском и Высокогорском рудниках. В работе используются многоканальные рентгеновские спектрометры. Работой с источниками ионизирующего излучения заняты 10 человек, которые прошли инструктаж по технике безопасности.

Установлено, что радиационный контроль стационарной защиты и рабочих мест при эксплуатации спектрометров в 2017-2018 годах не проводился.

Таким образом, при проведении проверки заявителем в деятельности ОАО ВГОК обнаружено осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением,написано в материалах суда.

Суд постановил привлечь ВГОК в Нижнем Тагиле к административной ответственности с наложением штрафа в размере 50 000 рублей.