Тагильский ВГОК нарушил СанПиН при работе с радиоактивными веществами
ОАО ВГОК в Нижнем Тагиле нарушил СанПиН при эксплуатации спектрометров на предприятии, что является нарушением условий лицензии на работу с радиоактивным веществами.
По данному факту в суд обратилось Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области с просьбой привлечь ВГОК к административной ответственности. В суде установлено, что на предприятии в период с 29 октября по 26 ноября 2018 года была проведена проверка, в ходе которой известно, что ВГОК имеет лицензию на работу с источниками ионизирующего излучения, что влечет за собой обеспечение необходимых мер безопасности.
Фактически работа осуществляется на Лебяжинском и Высокогорском рудниках. В работе используются многоканальные рентгеновские спектрометры. Работой с источниками ионизирующего излучения заняты 10 человек, которые прошли инструктаж по технике безопасности.
Установлено, что радиационный контроль стационарной защиты и рабочих мест при эксплуатации спектрометров в 2017-2018 годах не проводился.
Таким образом, при проведении проверки заявителем в деятельности ОАО ВГОК обнаружено осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением,написано в материалах суда.
Суд постановил привлечь ВГОК в Нижнем Тагиле к административной ответственности с наложением штрафа в размере 50 000 рублей.
В настоящий момент имущество ВГОКа находится в залоге у ФНС из-за долга по налогам и сборам в размере более 1,5 млрд рублей.
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