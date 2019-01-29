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Тагильский ВГОК нарушил СанПиН при работе с радиоактивными веществами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Gas 2400340 1920

Тагильский ВГОК нарушил СанПиН при работе с радиоактивными веществами

Сегодня, 11:10ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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