Владельцы подпольной лаборатории по производству наркотиков осуждены в Екатеринбурге

Четыре жителя Екатеринбурга закупили необходимое для лаборатории оборудование, химические реактивы, а также наркотические средства и психотропные вещества. В поселке Садовый Орджоникидзевского района Екатеринбурга злоумышленники переделали баню под лабораторию по производству «мефедрона».

Сотрудники ФСБ при задержании изъяли более килограмма произведенного наркотика, а также «амфетамин» массой 510,37 грамма.