Владельцы подпольной лаборатории по производству наркотиков осуждены в Екатеринбурге
Четверо жителей Екатеринбурга приговорены к 6 годам лишения свободы и штрафам в размере 100 и 50 тысяч рублей за организацию подпольной лаборатории по производству наркотических веществ.
Четыре жителя Екатеринбурга закупили необходимое для лаборатории оборудование, химические реактивы, а также наркотические средства и психотропные вещества. В поселке Садовый Орджоникидзевского района Екатеринбурга злоумышленники переделали баню под лабораторию по производству «мефедрона».
Сотрудники ФСБ при задержании изъяли более килограмма произведенного наркотика, а также «амфетамин» массой 510,37 грамма.
Все участники сговора приговорены к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Трое злоумышленников выплатят штраф в размере 100 тысяч рублей, еще один – в размере 50 тысяч рублей, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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