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Владельцы подпольной лаборатории по производству наркотиков осуждены в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владельцы подпольной лаборатории по производству наркотиков осуждены в Екатеринбурге

Сегодня, 16:15ОбществоФото: pixabay.com
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