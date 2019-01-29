Врач из Каменска-Уральского и его жена продавали пациентам бесплатные фиксаторы
В Каменске-Уральском врач вместе со своей гражданской женой обманом присвоили 115 тысяч рублей. Они предлагали пациентам купить фиксирующие металлоконструкции для операции.
Заведующий травматологическим отделением горбольницы Каменска-Уральского и его жена обманным путем получали деньги у пациентов, которые нуждались в операции остеосинтеза.
Врач говорил пациентам, что в больнице нет металлоконструкций, необходимых для операции. Он предлагал купить их у сторонней организации и давал телефон своей жены. У супруги врача имелась печать, которую она купила у одного из предпринимателей города, занимающегося автоперевозками.
Мужчина получал металлоконструкции в больнице, после чего предавал их супруге, которая оформляла необходимые документы и предавала их родственникам пациентов. Деньги, которые платили родственники, супруги присваивали себе. С мая 2015 по август 2016 года деньги им предали трое пострадавших. Общая сумма более 115 тысяч рублей.
Кроме того, врач в одиночку обманул еще двоих больных, присвоив 40 тысяч рублей.
Подсудимые не признали вину. Суд назначил врачу штраф в размере 250 тысяч рублей, его жене – 150 тысяч рублей. Также с них была взыскана сумма материального ущерба в пользу потерпевших от их действий людей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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