Врач из Каменска-Уральского и его жена продавали пациентам бесплатные фиксаторы

Заведующий травматологическим отделением горбольницы Каменска-Уральского и его жена обманным путем получали деньги у пациентов, которые нуждались в операции остеосинтеза.

Врач говорил пациентам, что в больнице нет металлоконструкций, необходимых для операции. Он предлагал купить их у сторонней организации и давал телефон своей жены. У супруги врача имелась печать, которую она купила у одного из предпринимателей города, занимающегося автоперевозками.

Мужчина получал металлоконструкции в больнице, после чего предавал их супруге, которая оформляла необходимые документы и предавала их родственникам пациентов. Деньги, которые платили родственники, супруги присваивали себе. С мая 2015 по август 2016 года деньги им предали трое пострадавших. Общая сумма более 115 тысяч рублей.

Кроме того, врач в одиночку обманул еще двоих больных, присвоив 40 тысяч рублей.