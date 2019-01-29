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Врач из Каменска-Уральского и его жена продавали пациентам бесплатные фиксаторы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врач из Каменска-Уральского и его жена продавали пациентам бесплатные фиксаторы

Сегодня, 06:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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