Житель Лесного приговорен к 4,5 годам за незаконный оборот наркотиков

27 октября 2018 года житель Лесного приобрел через интернет наркотические вещества массой 0,3 грамма. 1 ноября мужчина явился к сотруднику уголовно-исполнительной инспекции для того, чтобы получить очередную отметку. Мужчина имел непогашенную судимость за незаконный оборот наркотиков.

Сотрудник полиции, обратив внимание на подозрительное состояние осужденного, произвел досмотр отмечавшегося жителя Лесного. Из кармана брюк мужчины было изъято наркотическое вещество.