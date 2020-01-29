«Чтобы рожали не по одному». Как Тагил пытается выбраться из демографической ямы 90-х

По данным администрации Нижнего Тагила, за последние восемь лет рождаемость в городе снизилась на две тысячи младенцев: с 5 161 в 2012 году до 3 398 в 2019 году. Одной из причин низкой рождаемости является демографический упадок 90-х годов, считают эксперты.

Данная тенденция характерна не только для Нижнего Тагила, а для всех регионов страны. На сегодняшний день, мы имеем последствия демографической «ямы» 90-х годов, когда рождалось наименьшее количество детей, сказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Точку зрению чиновника разделяет главврач Перинатального центра Дмитрий Крихно. По его словам, в детородный период вступают именно дети 90-х.

Сейчас рожают пациентки, которые сами родились в 90-е годы. А в 90-е годы известно, что рождаемость была низкой. Нам надо стимулировать пациенток, чтобы они рожали не по одному ребёнку, а по два, а лучше по три или четыре, заявил директор Перинатального центра Дмитрий Крихно.

Роль играет не только низкая рождаемость в последнем десятилетии ХХ века, но и в целом желание детей 90-х производить потомство. В тяжёлый период страны у них могло деформироваться отношение к окружающей действительности и образ жизни, считает директор Центра семейной терапии и консультирования Дмитрий Винокуров.

У детей, вырастающих в 90-е годы, мог сложиться образ: мир — опасный, голодный, злой. В таком мире нужно выживать, за ресурсы нужно бороться. У поколения детей, рожденных в 90-е годы, легко могла формироваться защитная эгоистическая позиция — главное выжить самому, а что происходит вокруг — «не мое дело», поделился Дмитрий Винокуров.

Валерий Суров отмечает, что дополнительными факторами, которые тормозят стремление завести детей, являются учёба, профессиональный рост и экономическая независимость молодого поколения. В то же время глава социального блока мэрии признаёт, что уровень жизни, в том числе материальные условия жизни людей, уровень здравоохранения, питания, условий труда и быта людей сказывается на нынешних демографических показателях.

Стимулировать рождаемость в Российской Федерации, согласно посланию президента, планируется с помощью выплат материнского капитала за первого ребёнка. Размер пособия составит 466,6 тысяч рублей. Кроме того, при рождении второго ребёнка семье выплатят ещё 150 тысяч рублей, если родители уже получали выплаты за первенца. В общей сложности за обоих детей семья будет иметь материнский капитал на 616,6 тысяч рублей. При рождении третьего ребёнка государство выплатит 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Данная программа помощи семьям рассчитана до 2026 года.

Напомним, материнский капитал ввели в России в 2007 году. По данным Пенсионного фонда, в начале реализации программы было подано 750 заявлений. В течение 12 лет количество заявок увеличивалось. Но, как отмечают чиновники, однозначной динамики не прослеживается.

Как сообщил Валерий Суров, сертификат за рождение второго ребёнка идёт из федерального бюджета, а за третьего — из областного.

Данная тенденция улучшает демографическую ситуацию в городе, но, вместе с тем, большая часть многодетных семей имеет доходы ниже величины прожиточного минимума (2 097 семей из 3 649), что влечет за собой острую необходимость в принятии дополнительных мер материальной поддержки таких семей, сказал Суров.

На территории Нижнего Тагила из средств муниципального бюджета малоимущим семьям предусмотрено единовременное пособие: за рождение (усыновление) второго ребёнка пять тысяч рублей и по тысяче рублей за каждого последующего. Также в качестве социальной поддержки реализуются проекты «Социальная карта тагильчанина» и карта «Доброго здоровья», предоставляющие скидки в магазинах и сети «аптеки 03».

Медики отмечают, что материнский капитал — хороший вариант повышения рождаемости, но, помимо данной госпрограммы, необходимо ввести и другие меры, чтобы женщины действительно не боялись рожать.

Самая главная мера для повышения рождаемости — социальная поддержка женщин, находящихся в декрете, и тех женщин, у которых несовершеннолетние дети, заявил Дмитрий Крихно.

Главврач детской поликлиники № 4 Жанна Климова, добавила, что в Нижнем Тагиле необходимы дополнительные места в яслях и создание новых медучреждений.

По данным детских садов, мы обеспечены местами. Единственное — ясли… Город развивается в сторону ГГМ. Хорошо бы построить там ещё поликлинику, сказала Климова.

TagilCity.ru узнало мнение о материнском капитале у молодых людей:

«Нет, материнский капитал не стимулирует рождение детей. По крайней мере, я на него даже не рассчитываю, учитывая, что выплату ежемесячного пособия на первого ребёнка, мы добились с трудом», — Юлия, мать двоих детей.

«Абсолютно никак не стимулирует. И лучше направить эти средства, например, в семьи, где матери-одиночки, которые получают очень маленькие выплаты, или в семьи, где есть ребёнок-инвалид», — Мария, мать одного ребёнка.

«По мне, это, кончено, хорошо. Но если все эти деньги пустить на садики, чтобы не было очередей, на бесплатное обучение, на помощь матерям-одиночкам, на медицину — это было бы большим стимулом. Рожать было бы не страшно», — Анастасия, будущая мать.

«Стимулирует, конечно. По господдержке, главное — усилить закон, чтобы эти деньги самим детям в итоге приходили, а не алкашам-родителям на хату!» — Денис, отец двух детей.

Отметим, что по закону материнский капитал можно использовать только в безналичной форме (ипотека, оказание медпомощи детям-инвалидам и прочее), однако нередко можно увидеть предложения обналичить сертификат в соцсетях и объявлениях.

Также в обществе существуют опасения, что после предложения президента пойдут рожать не только осознанные семьи, но и те, кто стремится получить личную выгоду от госпрограммы.