«Многие не верили». В Нижней Ослянке появилось электричество

Электричество поступило в 25 домов из 45. Прокладку линий энергетики осуществили в короткие сроки. ЛЭП проложили из Верхней Ослянки, трасса составила три километра.

Многие не верили, что электричество появится, но сейчас это стало реальностью,поделился один из местных жителей.