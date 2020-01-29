«Многие не верили». В Нижней Ослянке появилось электричество
Сегодня, 10:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Специалисты Нижнетагильских электрических сетей — филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» провели электроснабжение в Нижнюю Ослянку, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Электричество поступило в 25 домов из 45. Прокладку линий энергетики осуществили в короткие сроки. ЛЭП проложили из Верхней Ослянки, трасса составила три километра.
Многие не верили, что электричество появится, но сейчас это стало реальностью,поделился один из местных жителей.
Сейчас жители Нижней Ослянки смогут вести хозяйство, подключение к электричеству способствует развитию территории. Сейчас энергетики заключают с жителями договоры. Без электричества деревня осталась в 2007 году из-за аварийности электросетей. ЛЭП была построена ВМЗ, однако после прекращения деятельности предприятия, линии электропередач оказались бесхозными.
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