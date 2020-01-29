На Урале суд запретил Сбербанку взыскивать долги с родственников умершего заемщика
Свердловский областной суд отказался удовлетворить требования Сбербанка, который пытался взыскать долги покойного заемщика с его родственников. Решение суда первой инстанции отменено, сообщает пресс-служба областного суда.
В материалах дела указано, что житель Верхней Салды в 2014 году взял в Сбербанке кредит в размере 272 тысяч рублей. Через год мужчина скоропостижно скончался, не успев погасить заем. В 2019 году банк обратился в Верхнесалдинский районный суд с иском к родственникам умершего — жене и сыну, где требовал взыскать с них сформировавшуюся задолженность по кредитному договору. Сумма с учетом самого кредита и процентов по нему составила 384 тысячи рублей.
Изначально суд первой инстанции полностью удовлетворил требования банка. Однако родственники умершего заемщика подали в ответ апелляционную жалобу. Областной суд учел, что наследники отказались от прав на имущество покойного, соответственно не обязаны нести его долговые обязательства. Решение районного суда было отменено.