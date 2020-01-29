Осквернивший могилы под Нижним Тагилом пенсионер, направлен на лечение в психбольницу
Пенсионера из села Южаково под Нижним Тагилом, писавшего на могилах непристойные слова, отправят на принудительное лечение в психиатрический стационар, сообщает ИА «Все Новости».
64-летний житель села Южаково под Нижним Тагилом, совершивший поджог автомобиля соседа и писавший на могилах непристойные слова, признан врачами невменяемым. Суд освободил его от уголовной ответственности. Вместо этого мужчину направят на лечение в психиатрическую больницу в поселке Черноисточинск.
Первое преступление было совершено в феврале 2018 года. Житель села Южаково обратился в полицию с заявлением о поджоге автомобиля. При обследовании были обнаружены частицы ткани, пропитанной дизельным топливом, которые были направлены на экспертизу.
В июле 2019 года еще один житель села обратился с заявлением о появлении на крестах, расположенных на местном кладбище, нецензурных надписей. Одна из женщин рассказала, что видела там мужчину, которого полицейские задержали. Он сознался и в поджоге автомобиля соседа после ссоры с ним.