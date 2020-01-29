Осквернивший могилы под Нижним Тагилом пенсионер, направлен на лечение в психбольницу

64-летний житель села Южаково под Нижним Тагилом, совершивший поджог автомобиля соседа и писавший на могилах непристойные слова, признан врачами невменяемым. Суд освободил его от уголовной ответственности. Вместо этого мужчину направят на лечение в психиатрическую больницу в поселке Черноисточинск.

Первое преступление было совершено в феврале 2018 года. Житель села Южаково обратился в полицию с заявлением о поджоге автомобиля. При обследовании были обнаружены частицы ткани, пропитанной дизельным топливом, которые были направлены на экспертизу.