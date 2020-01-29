«Россети» добавили энергии в Мурманской области

В церемонии приняли участие руководитель «Россетей» Павел Ливинский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Новая линия электропередач протянулась почти на 55 километров. При ее строительстве был использован разработанный специально для северных регионов России провод. Он обладает повышенной на 60% пропускной способностью, не боится сильного ветра и имеет антиобледенительное покрытие.

Павел Ливинский подчеркнул, что новая ЛЭП - это не только энергия для крупного стратегического объекта, это еще и увеличение надежности энергопоставок. Также запущенная линия – это развитие промышленного потенциала левого берега Кольского залива и новые рабочие места.

Глава «Россетей» уверен, что эта ЛЭП – важный шаг в развитии Мурманской области и важная веха в освоении Российской Арктики. По словам Ливинского, его компания собирается углублять сотрудничество с администрацией Мурманской области. В планах создание в регионе высокотехнологичного инновационного электросетевого комплекса, сообщают «Новые Известия»..