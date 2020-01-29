Свердловская область заняла пятое место в России по количеству предпринимателей
Вчера, 23:13ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловская область заняла первое место в Уральском федеральном округе и пятое место в России по количеству действующих предпринимателей, сообщает «Деловой квартал» со ссылкой на министра инвестиций и развития Свердловской области Викторию Казакову.
По итогам 2019 года в Свердловской области открыто 750 компаний. Теперь в регионе находится 202 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Он занял пятое место среди всех регионов в России по количеству действующих компаний.
Согласно оценкам министерства инвестиций и развития Свердловской области, доля малого и среднего предпринимательства в объеме валового регионального продукта составляет 31,2%.
В 2020 году из федерального и регионального выделено на поддержку предпринимательства 587 млн рублей.
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