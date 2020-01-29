В Нижнем Тагиле ищут волонтеров для занятий с оставшимися без родителей детьми
Сегодня, 17:04ОбществоФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле в 2020 году продолжится реализация программы «Растим добро», которая направлена на адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей. Проект проходит в городе с 2016 года, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Программа «Растим добро» осуществляется командой психологов из некоммерческой организации «Центр семейной терапии и консультирования», а также добровольческим отрядом «Лоцманы».
Как рассказал координатор проекта Дмитрий Винокуров, волонтеры проводят с ребятами занятия и тренинги, направленные на обучение жизненным навыкам. Устраивают экскурсии в музеи, краеведческие экспедиции, походы в кино и театр, кулинарные занятия и обучают финансовой грамотности.
В 2020 году принято решение включить в программу социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №6 Тагилстроевского района. Для этого добровольческий отряд «Лоцманы» приглашает в свою команду увлеченных молодых людей, которые помогут детям освоится во взрослой жизни.
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