В Нижнем Тагиле ищут волонтеров для занятий с оставшимися без родителей детьми

Программа «Растим добро» осуществляется командой психологов из некоммерческой организации «Центр семейной терапии и консультирования», а также добровольческим отрядом «Лоцманы».

Как рассказал координатор проекта Дмитрий Винокуров, волонтеры проводят с ребятами занятия и тренинги, направленные на обучение жизненным навыкам. Устраивают экскурсии в музеи, краеведческие экспедиции, походы в кино и театр, кулинарные занятия и обучают финансовой грамотности.