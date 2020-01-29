В Нижнем Тагиле нашли пропавшего третьеклассника

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Инспекторы ПДН нашли пропавшего 9-летнего Матвея Нагорнова на Гальянке, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Школьник пропал 28 января по дороге из школы. Сегодня в полицию поступил звонок о том, что мальчика видели в магазине «Монетка» на Уральском проспекте. Инспекторы ПДН увидели его возле магазина и доставили в отдел полиции.
По сообщению правоохранителей, с ребёнком все в порядке. Сейчас они выясняют причины ухода мальчика из дома. Ранее он уже уходил из дома, но всегда возвращался.
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